Боевики не пропустили на оккупированную территорию автомобили гумконвоя ООН

Вчера, 23:53

Об инциденте сообщено миссии ОБСЕ и в штаб АТО

Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гумконвоя ООН, фото укроп.org
Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гумконвоя ООН, фото укроп.org

Боевики на Донбассе сегодня не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации объединенных наций, а разрешили движение лишь одному. Об этом сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец, передает телеканал "112 Украина.

"Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все другие 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра", – рассказала она.

По словам Оксаны Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. Завтра автомобили намерены вернуться на подконтрольную Украине территорию, в "ЛДНР" они следовать не намерены. 

В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда боевики не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.

Напомним, в конце 2016 года на Донбасс прибыл очередной российский гуманитарный конвой.
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