Боевики не пустили ОБСЕ в оккупированный Новоазовск

Боевики не пустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в оккупированный Новоазовск. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Невооруженный мужчина, находившийся в пункте пропуска на дороге Е58 к северу от Новоазовска, не позволил патрулю миссии проехать в город или проследовать на восток в направлении границы с Российской Федерацией, объяснив это тем, что проезд наблюдателей через этот пункт пропуска не был согласован заранее", – говорится в отчете.

Кроме того, вооруженные боевики на КПВВ в подконтрольном т.н. "ДНР" с. Верхнешироковское помешали продвижению патруля СММ далее на восток.

Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.