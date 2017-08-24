Боевики не пустили ОБСЕ в оккупированный Новоазовск
Международные наблюдатели рассказали подробности происшествия
Боевики не пустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в оккупированный Новоазовск. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"Невооруженный мужчина, находившийся в пункте пропуска на дороге Е58 к северу от Новоазовска, не позволил патрулю миссии проехать в город или проследовать на восток в направлении границы с Российской Федерацией, объяснив это тем, что проезд наблюдателей через этот пункт пропуска не был согласован заранее", – говорится в отчете.
Кроме того, вооруженные боевики на КПВВ в подконтрольном т.н. "ДНР" с. Верхнешироковское помешали продвижению патруля СММ далее на восток.
Напомним, сегодня утром на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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