Боевики, не смотря на договоренности, расстреляли гуманитарную группу – Штаб

Группа гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" попала под прицельный огонь боевиков в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-служба Штаба по руководству боевой операцией на Донбассе. Группа должна была забрать тело погибшего боевика.

"На нас вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны боевика", – сообщил координатор группы Михаил Котелевский.

По его словам, группа выходила в т.н. нейтральную зону, чтобы забрать тело и в ближайшее время передать его "представителям противоположной стороны". "Но нас обстреляли, в течение 40 минут… Стреляли прицельно, но не метко", – отметил Котелевский.

По его словам, обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия. Котелевский отметил, что группа выполнила все условия предварительных договоренностей, в частности, все члены группы были в черных костюмах и светло-зеленых жилетах. "Их (жилеты) пришлось оставить там, чтобы метко не стреляли", – добавил он.