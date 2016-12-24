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Боевики, не смотря на договоренности, расстреляли гуманитарную группу – Штаб http://www.segodnya.ua/img/article/7827/71_main.1482604610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/71_tn.1482604610.jpg Донбасс Группа должна была забрать тело погибшего боевика

Боевики, не смотря на договоренности, расстреляли гуманитарную группу – Штаб

Сегодня, 20:36

Группа должна была забрать тело погибшего боевика

Обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия. Фото: AFP
Обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия. Фото: AFP

Группа гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" попала под прицельный огонь боевиков в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-служба Штаба по руководству боевой операцией на Донбассе. Группа должна была забрать тело погибшего боевика.

"На нас вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны боевика", – сообщил координатор группы Михаил Котелевский.

По его словам, группа выходила в т.н. нейтральную зону, чтобы забрать тело и в ближайшее время передать его "представителям противоположной стороны". "Но нас обстреляли, в течение 40 минут… Стреляли прицельно, но не метко", – отметил Котелевский.

По его словам, обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия. Котелевский отметил, что группа выполнила все условия предварительных договоренностей, в частности, все члены группы были в черных костюмах и светло-зеленых жилетах. "Их (жилеты) пришлось оставить там, чтобы метко не стреляли", – добавил он.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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