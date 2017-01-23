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Боевики не знают, что делать с убитыми и ранеными http://www.segodnya.ua/img/article/7907/54_main.1485162219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/54_tn.1485162219.jpg Донбасс В рядах противника увеличивается число потерь

Боевики не знают, что делать с убитыми и ранеными

Сегодня, 11:01

В рядах противника увеличивается число потерь

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В рядах боевиков растет число потерь личного состава. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в самопровозглашенной "ЛНР" уже негде размещать убитых и раненых.

"С целью размещения убитых и раненых командование 6 отдельного мотострелкового полка обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты Менжинского. Предложение было отклонено с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на содержание", – говорится в сообщении.

Теперь же, по словам разведки, боевикам предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. При этом, командованием приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.

"Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться любым способом", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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