Боевики не знают, что делать с убитыми и ранеными
В рядах противника увеличивается число потерь
В рядах боевиков растет число потерь личного состава. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в самопровозглашенной "ЛНР" уже негде размещать убитых и раненых.
"С целью размещения убитых и раненых командование 6 отдельного мотострелкового полка обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты Менжинского. Предложение было отклонено с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на содержание", – говорится в сообщении.
Теперь же, по словам разведки, боевикам предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. При этом, командованием приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
"Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться любым способом", – отметили в разведке.
Напомним, на Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики не знают, что делать с убитыми и ранеными". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии