Боевики несут тяжелые потери на Светлодарской дуге

Сегодня, 14:10

Противник безуспешно пытается прорвать украинскую оборону

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

Боевики активизировались на Светлодарской дуге и под Горловкой. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, на этих участках артиллерия противника пытается сломать оборону украинских военных.

"Эти агрессивные посягательства безуспешны. Вследствие своих авантюрных действий противник несет тяжелые потери и не достигает ни одной из поставленных целей", – подчеркнул Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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