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Боевики-новобранцы накрыли минометным огнем свои позиции http://www.segodnya.ua/img/article/7879/16_main.1484301562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/16_tn.1484301562.jpg Донбасс Противник понес очередные потери на востоке страны

Боевики-новобранцы накрыли минометным огнем свои позиции

Сегодня, 11:57

Противник понес очередные потери на востоке страны

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В рядах боевиков на Донбассе наблюдается низкий уровень военной подготовки. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям.

"Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев. 11 января минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка осуществлен ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка. 12 января в 3 мотострелковой бригаде во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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