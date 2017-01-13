Боевики-новобранцы накрыли минометным огнем свои позиции
Противник понес очередные потери на востоке страны
В рядах боевиков на Донбассе наблюдается низкий уровень военной подготовки. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям.
"Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев. 11 января минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка осуществлен ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка. 12 января в 3 мотострелковой бригаде во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады", – отметили в ведомстве.
Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.
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