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Боевики "обокрали" американских байкеров (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/80_main.1483096701.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/80_tn.1483096701.jpg Донбасс Противник позаимствовал название у известной группировки

Боевики "обокрали" американских байкеров (фото)

Сегодня, 02:17

Противник позаимствовал название у известной группировки

Боевики украли идею у американцев. Фото: Твиттер
Боевики украли идею у американцев. Фото: Твиттер

Боевики на Донбассе не отличаются сообразительностью и копируют идеи у столь ненавистного им Запада. В частности, одна из группировок позаимствовала название у широко известной в прошлом американского байкерского формирования "Ангелы ада".

"Как-то тупо сп....но. Короче – типичный уровень творчества", – комментируют пользователи соцсетей.

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Фото: Твиттер

"Ангелы Ада" (англ. Hells Angels) — один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои чаптеры (филиалы) по всему миру. Входит, наряду с Outlaws MC, Pagans MC и Bandidos MC, в так называемую "большую четверку" outlaw-клубов и является наиболее известным среди них.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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