Боевики "обокрали" американских байкеров (фото)

Боевики на Донбассе не отличаются сообразительностью и копируют идеи у столь ненавистного им Запада. В частности, одна из группировок позаимствовала название у широко известной в прошлом американского байкерского формирования "Ангелы ада".

"Как-то тупо сп....но. Короче – типичный уровень творчества", – комментируют пользователи соцсетей.

Фото: Твиттер

"Ангелы Ада" (англ. Hells Angels) — один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои чаптеры (филиалы) по всему миру. Входит, наряду с Outlaws MC, Pagans MC и Bandidos MC, в так называемую "большую четверку" outlaw-клубов и является наиболее известным среди них.