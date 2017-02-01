Боевики обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой из тяжелого вооружения
Незаконные вооруженные формирования применяют крупнокалиберную артиллерию и РЗСО, которые запрещены Минскими соглашениями
Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения. Об этом заявил заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады, занимающей позиции в районе Авдеевки, Александр Самарский, передает "112 Украина".
"Именно в этот момент продолжаются обстрелы. Постоянно обстреливаются мои позиции из всех запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения: 120-мм миномет, 122-мм калибр, 152-мм калибр, также из "Града". По состоянию на утро сегодня уже в пятый раз боевики беспокоят наши позиции, но пока это у них проходит безрезультатно", – прокомментировал ситуацию Самарский.
Он также рассказал, что за прошедшие сутки боевики 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали.
"Нарушали буквально через 15 минут после начала", – отметил замкомандира 72 ОМБр.
Самарский также сообщил, что, по его информации, в морги Донецка вчера доставили по меньшей мере 60 человек.
"Это россияне. Местных там даже не считают", – заявил он.
Отметим, что за минувшие сутки в районе проведения спецоперации на Донбассе боевики 86 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
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