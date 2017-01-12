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Боевики обстреляли Авдеевку: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция http://www.segodnya.ua/img/article/7874/50_main.1484174481.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/50_tn.1484174481.jpg Донбасс Фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично города Донецк и Ясиноватую

Боевики обстреляли Авдеевку: перебита ЛЭП, обесточена фильтровальная станция

Сегодня, 00:44

Фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично города Донецк и Ясиноватую

Боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода. Фото: AFP
Боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода. Фото: AFP

Из-за обстрела боевиков в Авдеевке перебита одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

В комметариях к данному посту пользователи Facebook пишут, что сегодня вечером боевики стреляли в сторону Авдеевки с территории оккупированной Макеевки.

По информации коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", объектом которого является ДФС, данная фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично города Донецк и Ясиноватую. Также Донецкая фильтровальная станция включена в Минские соглашения как один из важнейших объектов для жизнеобеспечения населения региона, – передает "Укринформ".

Ранее сообщалось, что в Авдеевской промзоне боевики шесть часов обстреливали военных.
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