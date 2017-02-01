Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки

Сегодня, 23:19

Интенсивность обстрелов увеличилась

Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки, фото ZN.ua
Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки, фото ZN.ua

Боевики обстреляли дорогу, по которой сегодня велась эвакуация из Авдеевки. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Борис Иванов, передает телеканал "112 Украина" .

"Интенсивность обстрелов нарастает. Последний час были обстрелы из "Градов", которые были в районе промзоны, также были обстрелы из артиллерии. В отличие от вчера, обстрелы были не только в районе промзоны. Обстреливали одну из дорог, которая ведет к Авдеевке, можно сказать, что это путь к эвакуации. Это дорога, которая лежит вдоль авдеевского коксохима. Мы выезжали в 8 вечера по этой дороге, и в это время начался обстрел, пришлось вернуться. По этой дороге сегодня проходила эвакуация", – рассказал корреспондент.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка – две самые горячие точки АТО.
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