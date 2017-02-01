Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
Противник на протяжении получаса вел огонь из Александровки
Во вторник вечером незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Марьинка".
"Огонь был открыт в 18.40 из стрелкового оружия. Обстрел шел со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", – сообщили в Госпогранслужбе.
Во время обстрела граждан и транспортных средств на КПВВ не было, пострадавших ни среди гражданских, ни среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Напомним, морги Донецка забиты мертвыми боевиками.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии