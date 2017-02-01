Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Во вторник вечером незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Марьинка".

"Огонь был открыт в 18.40 из стрелкового оружия. Обстрел шел со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории", – сообщили в Госпогранслужбе.

Во время обстрела граждан и транспортных средств на КПВВ не было, пострадавших ни среди гражданских, ни среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, морги Донецка забиты мертвыми боевиками.