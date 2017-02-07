Боевики обстреляли Курдюмовку, погиб подросток

Боевики вечером 6 февраля из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области, который расположен вблизи Торецка. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В результате обстрела подросток получил осколочное ранение в сердце, он скончался по дороге в больницу.

"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", – сообщил Аброськин.

Напомним, с начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 40 обстрелов со стороны боевиков, один украинский военный ранен.