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Боевики обстреляли полицию на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7875/83_main.1484218634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/83_tn.1484218634.jpg Донбасс Инцидент произошел в среду в Станице Луганской

Боевики обстреляли полицию на Донбассе

Сегодня, 12:55

Инцидент произошел в среду в Станице Луганской

Боевики обстреляли полицию. Фото: AFP
Боевики обстреляли полицию. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает областная полиция.

В частности, по данным ведомства, противник совершил обстрел административного здания Станично-Луганского отдела полиции. Кроме того, в результате минометного обстрела вблизи КПВВ "Станица Луганская" был смертельно ранен военнослужащий ВСУ

Еще один боец был ранен в Троицком.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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