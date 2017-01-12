Боевики обстреляли полицию на Донбассе

Инцидент произошел в среду в Станице Луганской

За минувшие сутки боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает областная полиция.

В частности, по данным ведомства, противник совершил обстрел административного здания Станично-Луганского отдела полиции. Кроме того, в результате минометного обстрела вблизи КПВВ "Станица Луганская" был смертельно ранен военнослужащий ВСУ

Еще один боец был ранен в Троицком.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.