Боевики обстреляли полицию на Донбассе
Инцидент произошел в среду в Станице Луганской
За минувшие сутки боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщает областная полиция.
В частности, по данным ведомства, противник совершил обстрел административного здания Станично-Луганского отдела полиции. Кроме того, в результате минометного обстрела вблизи КПВВ "Станица Луганская" был смертельно ранен военнослужащий ВСУ
Еще один боец был ранен в Троицком.
Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики обстреляли полицию на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии