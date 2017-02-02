Боевики обстреляли ремонтную бригаду в Авдеевке (видео)
Продолжать обследование мест обрыва линии электропередачи у бригады нет возможности, ремонтники возвращаются обратно
В Авдеевке, несмотря на "зеленый коридор", боевики открыли огонь по ремонтной бригаде, которая выехала на поиск места обрыва линии электропередачи.
Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".
"Несмотря на "зеленый коридор" ремонтную бригаду обстреляли. К счастью, все живы. Но продолжать обследование нет возможности, они возвращаются", – говорится в сообщении.
Напомним вчера ремонтные бригады, которые круглосуточно готовы приступить к работе, также не смогли дойти до места разрыва и из-за возобновившихся обстрелов были вынуждены вернуться обратно.
Отметим, что в городе есть вода. Для того, чтобы не разморозилась система, Авдеевский коксохим сжигает природный газ. Температура теплоносителя составляет 55 градусов. Это дает до 17 градусов тепла в помещении.
В результате обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации. В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка.
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