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Боевики обстреляли украинских военных http://www.segodnya.ua/img/article/7851/49_main.1483351135.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/49_tn.1483351135.jpg Донбасс За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций

Боевики обстреляли украинских военных

Сегодня, 11:56

За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций

Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP
Обстрелы на востоке не прекращаются. Фото: AFP

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как сообщает пресс-центр штаба военной операции, боевики не прекращают обстреливать украинские позиции.

"На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Гнутово, Водяное, Павлополь, Лебединскоме, Марьинку, Новотроицкое", – сообщают украинские военные.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций.

"1 января трое наших военнослужащих получили ранения", -уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики на Новый год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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