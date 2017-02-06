Боевики очищают Донбасс от самих себя

Сегодня, 15:21

В рядах противника стремительно падает мораль

Боевики пали духом. Фото: AFP
Боевики пали духом. Фото: AFP

На оккупированных территориях Донбасса продолжает ухудшаться морально-психологическое состояние боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, это приводит к росту числа случаев суицида.

"5 февраля в н.п.Хрустальный повесился военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) Шакур Нарджигитов", – отметили в разведке.

Напомним, на подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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