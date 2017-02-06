Боевики очищают Донбасс от самих себя

По данным ведомства, это приводит к росту числа случаев суицида.

На оккупированных территориях Донбасса продолжает ухудшаться морально-психологическое состояние боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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