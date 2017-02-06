Боевики очищают Донбасс от самих себя
В рядах противника стремительно падает мораль
На оккупированных территориях Донбасса продолжает ухудшаться морально-психологическое состояние боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, это приводит к росту числа случаев суицида.
"5 февраля в н.п.Хрустальный повесился военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) Шакур Нарджигитов", – отметили в разведке.
Напомним, на подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации.
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