Боевики оставили без воды жителей Донбасса
Противник нанес удар по Авдеевке и вывел из строя фильтровальную станцию
Минувшим вечером боевики обстреляли Авдеевку. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, взрывы повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.
"Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений. Однако, ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны", – отметил Жебривский.
По его информации, по состоянию на 10.20 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила таких гарантий.
Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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