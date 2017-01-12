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Боевики оставили без воды жителей Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7875/14_main.1484211659.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/14_tn.1484211659.jpg Донбасс Противник нанес удар по Авдеевке и вывел из строя фильтровальную станцию

Боевики оставили без воды жителей Донбасса

Сегодня, 10:58

Противник нанес удар по Авдеевке и вывел из строя фильтровальную станцию

Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: AFP
Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: AFP

Минувшим вечером боевики обстреляли Авдеевку. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, взрывы повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.

"Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений. Однако, ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны", – отметил Жебривский.

По его информации, по состоянию на 10.20 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила таких гарантий.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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