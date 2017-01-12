Боевики оставили без воды жителей Донбасса

Противник нанес удар по Авдеевке и вывел из строя фильтровальную станцию

Минувшим вечером боевики обстреляли Авдеевку. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, взрывы повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.

"Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений. Однако, ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны", – отметил Жебривский.

По его информации, по состоянию на 10.20 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила таких гарантий.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.