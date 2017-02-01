Боевики отказались соблюдать перемирие в Авдеевке – СМИ

Сегодня, 10:22

Вопрос восстановления поврежденных сетей отложен из-за одностороннего отказа боевиков соблюдать перемирие

Последствия обстрела Авдеевки боевиками. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин
Последствия обстрела Авдеевки боевиками. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Восстановление поврежденных в результате боевых действий линий электроснабжения и газопроводов затягивается в связи с отказом боевиков соблюдать "режим тишины". Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

"Боевики в одностороннем порядке заявили о том, что они не будут соблюдать сегодня "режим тишины". Поэтому ремонтные бригады не могут выйти в зону обстрела для того, чтобы починить поврежденные сети. Так что вопрос обеспечения электричеством города пока завис. Во многих домах нет газа и света", – говорится в сообщении.

"Сейчас происходит эвакуация людей из города. Это в первую очередь дети и их родители. Это те люди, которые выразили желание покинуть город на некоторое время, пока не наступит покой и тишина", – отмечается в сообщении.

__05Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря Авдеевскому коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.
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