Боевики отказались убрать мины с пути миссии ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о препятствовании их работе со стороны боевиков так называемой "ДНР". Как говорится в отчете миссии, два дня назад ее представители обратились в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) с просьбой о предоставлении обновленной информации о разминировании нескольких дорог на неподконтрольной территории Донбасса. Никаких сведений миссия не получила.

"Во время поездки члены т.н. "ДНР" отказались извлечь зафиксированные наблюдателями противотанковые и противопехотные мины, чтобы предоставить патрулям Миссии возможность продолжить движение по автодороге Т0519 (Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь). Присутствовавший на месте генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) при СЦКК сообщил, что он не может посодействовать осуществлению работ по извлечению этих мин", – говорится в отчете.

Далее наблюдатели сообщили, что вооруженные боевики остановили патруль на КПВВ в селе Верхнешироковское (ранее — Октябрь, в 29 км к северо-востоку от Мариуполя) и потребовали, чтобы наблюдатели вышли из автомобиля.

"Они расспрашивали, как долго наблюдатели работают в СММ, а у одной из них — кем она работала раньше. Патрулю разрешили продолжить движение после того, как наблюдатели ответили на эти вопросы, при этом задержка составила 20 минут", – заявили в ОБСЕ.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.