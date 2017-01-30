Боевики отказываются прекращать огонь в Авдеевке

Боевики по прежнему отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.

"Ситуация 2й день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона", – рассказал Петренко.

По его словам, на этом участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков по этому участку из запрещенного оружия.

"СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны НВФ этот режим не соблюдается", – сказал Петренко.

Он добавил, что в 19.20 понедельника было полностью прекращено электроснабжение Авдеевки, полностью обесточен город, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) перешел на автономное питание, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.