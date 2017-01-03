Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики открыли огонь из минометов и БМП http://www.segodnya.ua/img/article/7852/64_main.1483430056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/64_tn.1483430056.jpg Донбасс Враг также применил гранатометы, стрелковое оружие и противотанковый ракетный комплекс

Боевики открыли огонь из минометов и БМП

Сегодня, 09:53

Враг также применил гранатометы, стрелковое оружие и противотанковый ракетный комплекс

Pа минувшие сутки произошло 32 обстрела. Фото: AFP
Pа минувшие сутки произошло 32 обстрела. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских бойцов на передовой.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба военной операции.  

"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую",  – сообщают в Минобороны.

Отмечается, что на Донецком направлении боевики атаковали Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела.

Напомним, 2 января, вблизи Марьинки, в результате нарушения правил обращения с оружием двое украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.
Донбасс, военные, сутки, огонь, боевики, бмп, ракетный комплекс, гранатометы, минометы, обстреляли, широкино, минувшие сутки, Павлополь, гнутово, лебединское, Водяное, Лобачево

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики открыли огонь из минометов и БМП". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Савченко приехала в Мариуполь. Фото: Facebook

Савченко прибыла на Донбасс

Вчера, 18:02

Народный депутат побывала в гостях у украинских военных и сфотографировалась с ними

Политика

Американские сенаторы восхитились украинскими пехотинцами: Весь мир с вами

Вчера, 15:58

Маккейн и Грэм считают, что нельзя позволить Путину победить

Донбасс

Боевики нарушают перемирие. Фото: AFP

На Донбассе боевики нанесли урон военным

Вчера, 14:32

Боевые действия начались еще в новогоднюю ночь до рассвета, сообщили в Минобороны

Донбасс

Леонид Проводенко. Фото: Facebook

В Киеве простились с "Козаком", над телом которого надругались боевики

Вчера, 14:15

Озверевшие бандиты на Донбассе тащили тело бойца по земле и глумились над ним

Донбасс

Вблизи Марьинки погибли военные. Фото: AFP

На Донбассе погибли украинские военные

Сегодня, 09:27

Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения; проводится расследование 

Политика

Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook

Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

Вчера, 13:50

Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Донбасс

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Тука считает, что Кремль готов "сдать" Донбасс

Вчера, 13:00

Оккупанты своими действиями на Востоке Украины фактически обрекают регион на вымирание, считает чиновник

Донбасс

Фото: AFP

На Донбассе боевики открыли охоту на проукраинских жителей

Вчера, 12:46

В украинской разведке сообщают, что 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей

Донбасс

В ходе пьяной драки погиб боец. Фото: pixabay.com

В Донецкой области убили военного из Херсона

Вчера, 12:25

Все участники конфликта установлены,  сейчас ведется досудебное расследование

Политика

Георгий Тука. Фото: 24tv.ua

Тука пояснил, почему Украина может вернуть Донбасс уже в этом году

Вчера, 12:17

Россия если и отдаст Донбасс Украине, то на своих условиях, которые неприемлемы Киеву, считает чиновник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.