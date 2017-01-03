Боевики открыли огонь из минометов и БМП

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских бойцов на передовой.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую", – сообщают в Минобороны.

Отмечается, что на Донецком направлении боевики атаковали Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела.

Напомним, 2 января, вблизи Марьинки, в результате нарушения правил обращения с оружием двое украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.