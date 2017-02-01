Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков

По словам главы МВД, люди лежат на земле, но Раненых и погибших нет

Пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы", – написал Аваков.

Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет

Подлые провокаторы! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что режим тишины в Авдеевке установлен до 17:00. Ремонтные бригады уже приступили к работе.

Напомним, два часа назад российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Как заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, после проведения детальных обследований разрыва линии электропередачи будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ.