Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков
По словам главы МВД, люди лежат на земле, но Раненых и погибших нет
Пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы", – написал Аваков.
Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.
Подлые провокаторы!
Ранее сообщалось, что режим тишины в Авдеевке установлен до 17:00. Ремонтные бригады уже приступили к работе.
Напомним, два часа назад российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Как заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, после проведения детальных обследований разрыва линии электропередачи будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.
Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии