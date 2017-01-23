Боевики переключились на Широкино (видео)
События на ТК Украина
Тактика боевиков уже давно известна армейцам. Противник начинает стрелять, чтобы вызвать ответный огонь
Один украинский военный ранен на передовой. Об этом сообщили в штабе боевой операции. Из мощных минометов противник бил по Красногоровке. Огонь из стрелкового не умолкал вдоль всей линии фронта. В частности, возле Широкино. Большую часть времени бойцы вынуждены проводить в укрытиях.
До оккупированной Саханки всего километр. До опорных пунктов противника еще меньше. Именно оттуда боевики постоянно ведут огонь из разных видов оружия.
Вражеские позиции уже в соседней лесополосе. Буквально на расстоянии выстрела.
Из самой Саханки стреляют уже из тяжелого оружия. Огонь специально ведут из жилых кварталов. Причем, с разных точек.
"Ну, и видно тут край села. Откуда они уже работают минометами. Ночью стоишь, по веткам пули свистят. Свистят над головою пули постоянно, особенно в ночное время", – говорит военный.
19-летний Андрей в зоне боевых действий уже год. Хотел служить только в морской пехоте. Говорит, на войне в "горячих точках" все чувствуется и воспринимается гораздо острее. В том числе, и высокие слова о любви к Родине.
Здесь вся жизнь проходит в траншеях. Бывают такие дни, когда из окопа даже голову нельзя не высунуть.
"Опасно находиться высоко, выходить. Оно вроде тихо, тихо, но можно ожидать там. В любой момент они могут вылезти, стрельнуть и все. А пуля летит быстро, даже не успеешь спрыгнуть в окоп", – сказал Юрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Тактика боевиков уже давно известна армейцам. Противник начинает стрелять, чтобы вызвать ответный огонь.
"Они хотят спровоцировать нас и доказать, что не ми воюем, а они воюют. Их провокации идут. По нашим соседям, чтобы соседи открывали огонь", – говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Вот и сегодня морпехи в Широкино сохранили со своей стороны режим тишины. На вражеские выстрелы никто не ответил.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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