Боевики переключились на Широкино (видео)

Тактика боевиков уже давно известна армейцам. Противник начинает стрелять, чтобы вызвать ответный огонь

Один украинский военный ранен на передовой. Об этом сообщили в штабе боевой операции. Из мощных минометов противник бил по Красногоровке. Огонь из стрелкового не умолкал вдоль всей линии фронта. В частности, возле Широкино. Большую часть времени бойцы вынуждены проводить в укрытиях.

До оккупированной Саханки всего километр. До опорных пунктов противника еще меньше. Именно оттуда боевики постоянно ведут огонь из разных видов оружия.

Вражеские позиции уже в соседней лесополосе. Буквально на расстоянии выстрела.

Из самой Саханки стреляют уже из тяжелого оружия. Огонь специально ведут из жилых кварталов. Причем, с разных точек.

"Ну, и видно тут край села. Откуда они уже работают минометами. Ночью стоишь, по веткам пули свистят. Свистят над головою пули постоянно, особенно в ночное время", – говорит военный.

19-летний Андрей в зоне боевых действий уже год. Хотел служить только в морской пехоте. Говорит, на войне в "горячих точках" все чувствуется и воспринимается гораздо острее. В том числе, и высокие слова о любви к Родине.

Здесь вся жизнь проходит в траншеях. Бывают такие дни, когда из окопа даже голову нельзя не высунуть.

"Опасно находиться высоко, выходить. Оно вроде тихо, тихо, но можно ожидать там. В любой момент они могут вылезти, стрельнуть и все. А пуля летит быстро, даже не успеешь спрыгнуть в окоп", – сказал Юрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Тактика боевиков уже давно известна армейцам. Противник начинает стрелять, чтобы вызвать ответный огонь.

"Они хотят спровоцировать нас и доказать, что не ми воюем, а они воюют. Их провокации идут. По нашим соседям, чтобы соседи открывали огонь", – говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Вот и сегодня морпехи в Широкино сохранили со своей стороны режим тишины. На вражеские выстрелы никто не ответил.

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