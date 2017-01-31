Боевики под Авдеевкой отвергли предложение украинских военных

Сегодня, 11:35

Противника не останавливают собственные потери

Боевики не захотели &quot;тишины&quot;. Фото: AFP
Боевики не захотели "тишины". Фото: AFP

Боевики продолжают штурмовые действия, а также активно применяют артиллерию и минометы в районе Авдеевки. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, противника не останавливают даже собственные потери, которые он понес в результате попыток захвата украинских позиций.

"Несмотря на это, командование предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдение режима "тишины". Цель – дать возможность боевикам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе", – пояснили в Штабе.

Однако, констатирует украинская сторона, боевики данный акт гуманности проигнорировали.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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