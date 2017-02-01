Боевики под Авдеевкой выпустили больше сотни снарядов из "Градов"

Сегодня, 08:08

В штабе украинских военных рассказали о ситуации на фронте 

Боевики стреляют из &quot;Градов&quot; и пушек. Фото: Подробности
Боевики стреляют из "Градов" и пушек. Фото: Подробности

За минувшие сутки боевики  на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боецпогиб, девять получили ранения еще девять были травмированы.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки", – ообщает пресс-центр штаба военной операции на странице в Facebook.

По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому били 120 мм минометы. По Верхнеторецкому террористы били из танков и БМП.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку "работал" снайпер. Широкино обстреляла БМП.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152 и 122 мм артиллерии, 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.
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