Боевики под Авдеевкой выпустили больше сотни снарядов из "Градов"

В штабе украинских военных рассказали о ситуации на фронте

За минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боецпогиб, девять получили ранения еще девять были травмированы.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки", – ообщает пресс-центр штаба военной операции на странице в Facebook.

По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому били 120 мм минометы. По Верхнеторецкому террористы били из танков и БМП.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку "работал" снайпер. Широкино обстреляла БМП.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152 и 122 мм артиллерии, 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.