Боевики показали видео мощного обстрела Авдеевки "Градами" (видео)

Обстрел города велся одновременно из четырех "Градов", боевики за раз выпустили 160 снарядов

В сети появилось видео, как боевики т. н. "ДНР" устроили мощный обстрел Авдеевки из четырех машин "Град". Соответствующее видео в соцсети опубликовал один из пророссийских боевиков с позывным "Склон", передает Корреспондент.

По его словам, по украинским военным "Грады" боевиков выпустили полный боекомплект (40 залпов из каждой машины".

"Засадили "украм" 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4-х машин "шуранули" по батарее САУшек", – написал "Склон".

Кроме него и другие боевики не стеснялись выставлять на показ свои обстрелы Авдеевки.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий пятеро военных были ранены, один – травмирован.

Как заявлял военный эксперт Дмитрий Тымчук, боевики скрывают число убитых и обещают стрелять по прохожим.