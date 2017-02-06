Боевики показали видео мощного обстрела Авдеевки "Градами" (видео)

Сегодня, 10:47

Обстрел города велся одновременно из четырех "Градов", боевики за раз выпустили 160 снарядов

Боевики обстреливают Авдеевку. Фото: &quot;Подробности&quot;
Боевики обстреливают Авдеевку. Фото: "Подробности"

В сети появилось видео, как боевики т. н. "ДНР" устроили мощный обстрел Авдеевки из четырех машин "Град". Соответствующее видео в соцсети опубликовал один из пророссийских боевиков с позывным "Склон", передает Корреспондент.

По его словам, по украинским военным "Грады" боевиков выпустили полный боекомплект (40 залпов из каждой машины".

"Засадили "украм" 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4-х машин "шуранули" по батарее САУшек", – написал "Склон".

Кроме него и другие боевики не стеснялись выставлять на показ свои обстрелы Авдеевки.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий пятеро военных были ранены, один – травмирован.

Как заявлял военный эксперт Дмитрий Тымчук, боевики скрывают число убитых и обещают стрелять по прохожим.
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