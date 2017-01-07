Боевики получили военную помощь из РФ
Военные зафиксировали прибытие составов на оккупированные территории
Боевики получили военную помощь из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, констатируют разведчики, с территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей противника.
"6 января зафиксировано прибытие на станцию Ровеньки пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами – около 250 тонн", – рассказали в разведке.
Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики получили военную помощь из РФ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии