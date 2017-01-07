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Боевики получили военную помощь из РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7861/94_main.1483794967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/94_tn.1483794967.jpg Донбасс Военные зафиксировали прибытие составов на оккупированные территории

Боевики получили военную помощь из РФ

Сегодня, 15:13

Военные зафиксировали прибытие составов на оккупированные территории

Боевики получили помощь из РФ. Фото: AFP
Боевики получили помощь из РФ. Фото: AFP

Боевики получили военную помощь из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, констатируют разведчики, с территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей противника.

"6 января зафиксировано прибытие на станцию Ровеньки пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами – около 250 тонн", – рассказали в разведке.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.
Донецк, луганск, прибытие, ровеньки, вс рф
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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