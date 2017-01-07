Боевики получили военную помощь из РФ

Боевики получили военную помощь из России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, констатируют разведчики, с территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей противника.

"6 января зафиксировано прибытие на станцию Ровеньки пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами – около 250 тонн", – рассказали в разведке.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.