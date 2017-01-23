Боевики понесли огромные потери
Украинская сторона озвучила число убитых и раненых в рядах противника
В рядах боевиков на Донбассе зафиксированы серьезные потери. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
По его данным, за прошедшую неделю 14 боевиков было ликвидировано, еще 23 – получили ранения.
Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
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