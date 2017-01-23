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Боевики понесли огромные потери http://www.segodnya.ua/img/article/7908/66_main.1485172995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/66_tn.1485172995.jpg Донбасс Украинская сторона озвучила число убитых и раненых в рядах противника

Боевики понесли огромные потери

Сегодня, 14:01

Украинская сторона озвучила число убитых и раненых в рядах противника

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В рядах боевиков на Донбассе зафиксированы серьезные потери. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его данным, за прошедшую неделю 14 боевиков было ликвидировано, еще 23 – получили ранения.

Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
боевики, потери, ранения, На Донбассе
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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