Боевики понесли огромные потери

Сегодня, 11:54

В рядах противника зафиксировано много убитых и раненых

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В зоне военного конфликта на востоке Украины происходит обострение. Боевики атакуют позиции украинских военных и несут потери. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Потери противника за минувшие сутки составили: убитыми – 10 и ранеными – 25 боевиков из состава 11 отдельного мотострелкового полка (т.н. "ДНР")", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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