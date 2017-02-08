Боевики понесли огромные потери: в Донецке нет места для тел

Сегодня, 10:29

Больницы оккупированного города переполнены тяжело ранеными

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В медицинских заведениях оккупированного Донецка на данный момент находится более 200 раненых боевиков из числа местных жителей и граждан РФ. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, свободных мест в медицинских учреждениях почти не осталось.

"Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения: пулевые, осколочные, ожоги. Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены. На территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков", – констатировал Тымчук.

Он отметил, что кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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