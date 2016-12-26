В больницах на оккупированных территориях не хватает мест

В зоне военного конфликта боевики понесли серьезные потери. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, летальные случаи связаны с безуспешными попытками противника занять новые позиции на Светлодарской дуге, а также грубыми нарушениями техники безопасности во время транспортировки оружия и боеприпасов

"В период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными", – говорится в сообщении силовиков.

Вместе с тем, в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых боевиков.

"Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих", – резюмировали военные.