Боевики пообещали к Новому году освободить из тюрем подростков, подозреваемых в "терроризме" – Геращенко

Представитель Украины в контактной группе ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве

Представители ОРДЛО пообещали украинской стороне до Нового года освободить подростков, находящихся в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по подозрению в "диверсиях и терроризме". Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.

"Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых содержат в тюрьме за "диверсии и терроризм", – сообщила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что украинская сторона ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве.

"Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которые содержат в ОРДЛО и в Москве", – добавила Геращенко.

Напомним, подростков, которых боевики обвинили в "диверсиях", удерживают за решеткой.