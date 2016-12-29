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Боевики пообещали к Новому году освободить из тюрем подростков, подозреваемых в "терроризме" – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7844/81_main.1483034774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/81_tn.1483034774.jpg Донбасс Представитель Украины в контактной группе ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве

Боевики пообещали к Новому году освободить из тюрем подростков, подозреваемых в "терроризме" – Геращенко

Сегодня, 20:05

Представитель Украины в контактной группе ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Представители ОРДЛО пообещали украинской стороне до Нового года освободить подростков, находящихся в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по подозрению в "диверсиях и терроризме". Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.

"Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых содержат в тюрьме за "диверсии и терроризм", – сообщила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что украинская сторона ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве.

"Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которые содержат в ОРДЛО и в Москве", – добавила Геращенко.

Напомним, подростков, которых боевики обвинили в "диверсиях", удерживают за решеткой.
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