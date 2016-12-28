Боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию

На оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики продолжают разрушать промышленную инфраструктуру региона.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, из-за неспособности так называемой "власти" обеспечить функционирование промышленности, они попросту разворовывают производственные мощности.

"На шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название – шахта им.Менжинского, Первомайск, Луганской обл. – Ред.) оккупанты демонтируют металлические конструкции и вывозят их на территорию РФ, как металлолом", – сообщили в разведуправлении.

Напомним, в июне в так называемой "ЛНР" разгорается скандал, связанный с хищением средств, выделенных на строительство домов.