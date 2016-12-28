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Боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию http://www.segodnya.ua/img/article/7839/54_main.1482930911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/54_tn.1482930911.jpg Донбасс На оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах

Боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию

Сегодня, 15:40

На оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах

Фото: AFP
Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики продолжают разрушать промышленную инфраструктуру региона.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, из-за неспособности так называемой "власти" обеспечить функционирование промышленности, они попросту разворовывают производственные мощности.

"На шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название – шахта им.Менжинского, Первомайск, Луганской обл. – Ред.) оккупанты демонтируют металлические конструкции и вывозят их на территорию РФ, как металлолом", – сообщили в разведуправлении.

Напомним, в июне в так называемой "ЛНР" разгорается скандал, связанный с хищением средств, выделенных на строительство домов. 
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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