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Боевики пошли в атаку под Мариуполем http://www.segodnya.ua/img/article/7824/28_main.1482491895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/28_tn.1482491895.jpg Донбасс Инцидент произошел сегодня утром в районе Водяного

Боевики пошли в атаку под Мариуполем

Сегодня, 13:16

Инцидент произошел сегодня утром в районе Водяного

Боевики атаковали военных. Фото: AFP
Боевики атаковали военных. Фото: AFP

Украинские военные отбили атаку боевиков. Как рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко, инцидент произошел сегодня на Мариупольском направлении.

"Утром, зайдя одновременно с трех направлений, диверсионно-разведывательная группа из восьми человек атаковала наш наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил", – пояснил Лысенко.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе: за минувшие сутки есть убитые и раненые.
нападение, пост, противник, ДРГ
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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