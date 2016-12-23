Боевики пошли в атаку под Мариуполем

Инцидент произошел сегодня утром в районе Водяного

Украинские военные отбили атаку боевиков. Как рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко, инцидент произошел сегодня на Мариупольском направлении.

"Утром, зайдя одновременно с трех направлений, диверсионно-разведывательная группа из восьми человек атаковала наш наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил", – пояснил Лысенко.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе: за минувшие сутки есть убитые и раненые.