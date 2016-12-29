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Боевики придерживались режима тишины только в первые дни – военные (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/89_main.1483035798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/89_tn.1483035798.jpg Донбасс Тяжелые минометы и артиллерию боевики используют крайне редко. Сейчас их главное оружие – диверсанты

Боевики придерживались режима тишины только в первые дни – военные (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:22

Тяжелые минометы и артиллерию боевики используют крайне редко. Сейчас их главное оружие – диверсанты


С начала дня боевики 25 раз нарушали режим тишины, говорят в штабе боевой операции. Артиллерии не использовали, но из минометов стреляли.

Эти позиции до объявления перемирия были одним из самых опасных мест на Луганщине. Сейчас здесь уже не рвутся мины и снаряды, но все равно – до полной тишины еще далеко.

По словам военных, боевики придерживались режима тишины только в первые дни.

"Первый день было более-менее нормально, тихо. Второй тоже. А на третий уже начали стрелять", – говорит Юрий, военнослужащий ВСУ.

Автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и автоматы. Противник использует все, кроме запрещенного вооружения. Ответный огонь, как правило, не открывают. Говорят – боевики только этого и ждут.

Ни войны, ни мира – подобное состояние вдоль всей линии соприкосновения в Луганской области, уверяют военные. По их словам, тяжелые минометы и артиллерию боевики используют крайне редко. Сейчас их главное оружие – диверсанты.

"О полном перемирии еще рано говорить, так как применяется стрелковое оружие и ДРГ вылезает. Этой ночью на одну из наших позиций выдвигался враг, получили ответ, и эта группа ушла назад", – отметил Владимир, пресс-офицер бригады ВСУ.

Вражеских диверсантов зачастую видят и здесь.

"Ставят растяжки, мины", – сказал Григорий, военнослужащий ВСУ.

Бойцы уверены – Новый год придется встречать под звуки канонады. Несмотря на это обещают: как бы не атаковал противник, они сделают все, чтобы там, на мирной территории, праздники прошли спокойно.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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