Боевики применили "Грады" и нанесли урон военным

Сегодня, 09:29

Наиболее активно противник действует на Мариупольском направлении

Бои не утихают. Фото: AFP
Бои не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 48 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии и 120 и 82-мм минометов противник вел огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Из реактивных систем Град-"П" – обстрелял Красногоровку. По Новотроицкому и Марьинке также открывал огонь снайпер, а по Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Орехово и Желтое.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, Зайцево и Троицкое. 

За минувшие сутки один военный был ранен, еще двое травмированы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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