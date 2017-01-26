Боевики применили "Грады" и нанесли урон военным
Наиболее активно противник действует на Мариупольском направлении
За минувшие сутки боевики 48 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии и 120 и 82-мм минометов противник вел огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Из реактивных систем Град-"П" – обстрелял Красногоровку. По Новотроицкому и Марьинке также открывал огонь снайпер, а по Широкино – БМП противника.
На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Орехово и Желтое.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, Зайцево и Троицкое.
За минувшие сутки один военный был ранен, еще двое травмированы.
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