Боевики применили против военных танки и бронетехнику

Противник ведет обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Донецком направлении украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, нпод обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров обстреливали Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино также огонь вел танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия противника.

За минувшие сутки один украинский боец был ранен.