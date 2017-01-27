Боевики применили ракетные комплексы: у военных есть потери

Сегодня, 18:40

Противник активно действует на всех направлениях

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP
Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Начиная с полуночи боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении Лебединское обстреливали из 122-мм артиллерии, а также танка и 82-мм минометов. По Широкино – 120 и 82-мм минометов. Кроме того, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров – Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Новозвановку. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку.

В результате обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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