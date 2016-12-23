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Боевики продолжают атаковать на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7823/11_main.1482479047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/11_tn.1482479047.jpg Донбасс Военные дважды давали отпор противнику

Боевики продолжают атаковать на Светлодарской дуге

Сегодня, 09:36

Военные дважды давали отпор противнику

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

В частности, на Донецком направлении из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов противник обстреливал украинские позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое.

"Оккупанты дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем", – отметили в Штабе.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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