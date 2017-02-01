Боевики продолжают обстрелы на Донбассе, ВСУ понесли новые потери (видео)
Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, шахте Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке
Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации на Донбассе, по состоянию на 14.00 в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, боевики продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня.
"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, шахте Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие", – сообщает пресс-центр штаба.
Как сообщается, по предварительной информации по состоянию на 14.00, среди военнослужащих ВСУ есть потери.
"Двое военнослужащих погибли и двое ранены", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.
Согласно сообщению, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.
По информации ДонОВГА, прекращение огня в Авдеевке продлится до 17.00 среды.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики продолжают обстрелы на Донбассе, ВСУ понесли новые потери (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии