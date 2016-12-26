Боевики продолжают обстрелы на Светлодарской дуге (видео)

Пятеро военных ранены на фронте. Почти все – на Светлодарской дуге – во время обстрелов поселка Луганское.

По данным Минобороны, под огнем там армейцы были уже с семи утра. Боевики применили бронетехнику и минометы.

В общем, с перерывами обстрелы продолжались более семи часов. Еще один военный ранен в Верхнеторецком, что неподалеку от Горловки.

"На участке фронта Павлополь – Широкино, как и раньше, очень неспокойно. Как и до рождественского перемирия, враг массово применяет минометы, эпизодически – пушки. Вчера враг открыл огонь около 10:00, и он не стихал до позднего вечера", – сказал Андрей Лысенко, спикер Минобороны по вопросам боевой операции.

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