Боевики пустили в ход танки и бронетехнику

На Донбассе не утихает вооруженное противостояние

Начиная с полуночи боевики 40 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так на Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократнообстреливали Авдеевку. Под огонь танков также попали украинские позиции в районе Песок и Каменки.

На Мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Кроме того, снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь.

На Луганском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра противник обстрелял Катериновку. Из БМП, гранатометов и стрелкового оружия – Крымское.

В результате сегодняшних обстрелов был ранен один украинский военный.