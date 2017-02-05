Боевики пустили в ход танки и бронетехнику

Сегодня, 18:51

На Донбассе не утихает вооруженное противостояние

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Начиная с полуночи боевики 40 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так на Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократнообстреливали Авдеевку. Под огонь танков также попали украинские позиции в районе Песок и Каменки. 

На Мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Кроме того, снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь. 

На Луганском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра противник обстрелял Катериновку. Из БМП, гранатометов и стрелкового оружия – Крымское.

В результате сегодняшних обстрелов был ранен один украинский военный.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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