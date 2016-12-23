Боевики расстреляли своих на Светлодарской дуге – разведка

В рядах противника есть погибшие и раненые

Из-за отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) увеличилось количество погибших и раненых боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, по данным ведомства, 22 декабря под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения в районе Светлодарской дуги, что привело к гибели и ранениям военнослужащих, находившихся на боевых позициях

"Указанный случай оказал негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановой ротации", – отметили разведчики.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.