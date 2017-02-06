Боевики скрывают число убитых и обещают стрелять по прохожим

Сегодня, 10:16

Противник пытается усилить меры безопасности

Боевики скрывают потери. Фото: AFP
Боевики скрывают потери. Фото: AFP

На территории Киевского и Куйбышевского районов Донецка так называемой "полицией" усилен режим несения службы, а также резко увеличено количество патрулей. Об этом сообщает вонный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, проверка документов проводится у всех граждан, передвигающихся по городу. Кроме того, патрулям дано право открывать огонь на поражение по нарушителям "комендантского часа".

Также, по словам Тымчука, руководителям и персоналу медицинских учреждений Донецка запрещено выезжать за пределы города вплоть до особого указания.

"Одновременно "МГБ ДНР" пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники – проведен ряд "профилактических бесед", вынесены предупреждения", – рассказал Тымчук.

Напомним, боевики нанесли урон военным.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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