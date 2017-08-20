Боевики снова обстреляли жилые кварталы Зайцевого

Сегодня, 00:35

Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского

Война на Донбассе. Фото: AFP
Война на Донбассе. Фото: AFP

В субботу боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли жилые дома в п.Зайцево Донецкой области, сообщила Украинская сторона СЦКК.

"19 августа, нарушив режим тишины, НВФ ОРДО обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в субботу вечером со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

В Миссии подчеркнули, что вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели. Из местных жителей никто не пострадал.

Вместе с тем, ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО из-за обстрелов населенных пунктов, ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", подчеркивается в сообщении.

Напомним, по данным Красного Креста, за время конфликта на Донбассе погибли более 2700 гражданских.
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"Сегодня"

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