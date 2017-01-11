Боевики сожгли дом в Марьинке (фото)
Населенный пункт попал под обстрел в ночное время
В ночь с 9 на 10 января боевики обстреляли Марьинку. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
По их словам, один из гранатометных снарядов угодил в жилой дом. В результате помещения сильно пострадали.
"Пожарные смогли подъехать лишь под утро с третьей попытки", – отметили жители.
Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.
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