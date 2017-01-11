Боевики сожгли дом в Марьинке (фото)

Населенный пункт попал под обстрел в ночное время

В ночь с 9 на 10 января боевики обстреляли Марьинку. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По их словам, один из гранатометных снарядов угодил в жилой дом. В результате помещения сильно пострадали.

"Пожарные смогли подъехать лишь под утро с третьей попытки", – отметили жители.

Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.