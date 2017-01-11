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Боевики сожгли дом в Марьинке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/95_main.1484142406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/95_tn.1484142406.jpg Донбасс Населенный пункт попал под обстрел в ночное время 

Боевики сожгли дом в Марьинке (фото)

Сегодня, 15:44

Населенный пункт попал под обстрел в ночное время 

В ночь с 9 на 10 января боевики обстреляли Марьинку. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По их словам, один из гранатометных снарядов угодил в жилой дом. В результате помещения сильно пострадали.

"Пожарные смогли подъехать лишь под утро с третьей попытки", – отметили жители.

Напомним, украинские силовики задержали танкиста боевиков под Волновахой.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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