Боевики стирают Широкино с лица земли

Сегодня, 15:43

Противник ведет обстрелы населенного пункта сразу с двух направлений

Боевики уничтожают Широкино. Фото: AFP
Боевики уничтожают Широкино. Фото: AFP

Мариупольское направление остается самым "горячим" на Донбассе. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам на этом участке противник подтянул к фронту минометы, пушки, танки, и начал массово их применять.

"Основные боевые действия по-прежнему продолжаются на участках фронта Красногоровка – Марьинка и Павлополь – Широкино. Больше всего досталось именно Широкино, где противник ведет огонь с восточного и северо-восточного направлений, привлекая одновременно различные образцы тяжелого вооружения", – пояснил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, в том числе 16 – из тяжелого вооружения.

Напомним, минувшей ночью боевики обстреляли Авдеевку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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