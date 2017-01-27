Боевики стирают Широкино с лица земли

Противник ведет обстрелы населенного пункта сразу с двух направлений

Мариупольское направление остается самым "горячим" на Донбассе. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам на этом участке противник подтянул к фронту минометы, пушки, танки, и начал массово их применять.

"Основные боевые действия по-прежнему продолжаются на участках фронта Красногоровка – Марьинка и Павлополь – Широкино. Больше всего досталось именно Широкино, где противник ведет огонь с восточного и северо-восточного направлений, привлекая одновременно различные образцы тяжелого вооружения", – пояснил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, в том числе 16 – из тяжелого вооружения.

Напомним, минувшей ночью боевики обстреляли Авдеевку.