Боевики стирают Широкино с лица земли
Противник ведет обстрелы населенного пункта сразу с двух направлений
Мариупольское направление остается самым "горячим" на Донбассе. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.
По его словам на этом участке противник подтянул к фронту минометы, пушки, танки, и начал массово их применять.
"Основные боевые действия по-прежнему продолжаются на участках фронта Красногоровка – Марьинка и Павлополь – Широкино. Больше всего досталось именно Широкино, где противник ведет огонь с восточного и северо-восточного направлений, привлекая одновременно различные образцы тяжелого вооружения", – пояснил Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, в том числе 16 – из тяжелого вооружения.
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