Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге

В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, к передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 единицы БМП-2, две МТ-ЛБ.

"Всего выдвинулось вперед 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 человек, с собой имеют крупнокалиберные пулеметы и несколько станковых гранатометов", – пояснил Тымчук.