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Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7830/55_main.1482741767.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/55_tn.1482741767.jpg Донбасс Противник перебрасывает бронетехнику и личный состав

Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге

Сегодня, 10:40

Противник перебрасывает бронетехнику и личный состав

Противник стягивает силы. Фото: AFP
Противник стягивает силы. Фото: AFP

В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, к передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 единицы БМП-2, две МТ-ЛБ.

"Всего выдвинулось вперед 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 человек, с собой имеют крупнокалиберные пулеметы и несколько станковых гранатометов", – пояснил Тымчук.
группа, усиление, район, Углегорск, противник, Светлодарская дуга
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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