Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге
Противник перебрасывает бронетехнику и личный состав
В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.
По его информации, к передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 единицы БМП-2, две МТ-ЛБ.
"Всего выдвинулось вперед 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 человек, с собой имеют крупнокалиберные пулеметы и несколько станковых гранатометов", – пояснил Тымчук.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики стягивают силы к Светлодарской дуге". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии