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Боевики стягивают запрещенное вооружение к Авдеевке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/25_main.1484936355.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/25_tn.1484936355.jpg Донбасс Военные заметили самоходные артиллерийские установки и танки

Боевики стягивают запрещенное вооружение к Авдеевке (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:31

Военные заметили самоходные артиллерийские установки и танки


Противник сменил тактику: снизил боевую активность и небольшими группами проводит разведку украинских позиций.

Днем на окраинах Авдеевки тихо, а ночью боевики подходят к позициям украинских военных и открывают провокационный огонь из стрелкового оружия.

Такими обстрелами, по словам военных, боевики пытаются вычислить огневые точки и позиции.

"Объявляется прекращение огня, перемирие с нашей стороны, мы молчим. Конечно, стреляют снайперы частенько, очереди, гранатометы во время перемирия – мы молчим, не отвечаем, мы прячемся и ждем команды", – сказал боец.

Бойцы говорят, противник в последние несколько дней перешел к активным диверсионным атакам.

"Если присмотреться – там под мостом есть КаМАз разрушенный, они постоянно за него прячутся, пытаются, минируют, взрывают, а в основном корректируют, корректируют огонь. Прилетают потом минометы, увидел точку – доложил и сразу прилетело", – продолжили военные.

А это все, что осталось от шахты "Бутовка" на окраине Авдеевки. Постоянные обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии разрушили все здания предприятия.

К шахте боевики подбираются по заброшенным железнодорожным путям.

По данным разведки, боевики стягивают запрещенное вооружение к Авдеевке. Военные заметили самоходные артиллерийские установки и танки.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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