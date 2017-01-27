Боевики тайно уничтожают личные дела

Незаконные вооруженные формирования на востоке страны продолжают нести потери. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях, оккупационным командованием дан указ военным комиссарам уничтожить личные дела погибших боевиков т.н. "ДНР".

"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины.