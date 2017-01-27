Боевики тайно уничтожают личные дела

Сегодня, 11:22

Противник пытается скрыть потери личного состава

Боевики пытаются скрыть потери. Фото: AFP
Боевики пытаются скрыть потери. Фото: AFP

Незаконные вооруженные формирования на востоке страны продолжают нести потери. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях, оккупационным командованием дан указ военным комиссарам уничтожить личные дела погибших боевиков т.н. "ДНР".

"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины.
указ, боевики, рф, потери, факт, ДНР, противник, Минобороны Украины
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики тайно уничтожают личные дела ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Президент Косово Хашим Тачи. Фото: Moerk / MSC

Президент Косово: Сербия использует сценарий, как РФ в Украине

Сегодня, 11:00

В дестабилизации ситуации в Косово сербам помогают русские, которые сотрудничают с Белградом, отмечает Тачи

Украина

Марьяна Беца. Фото: qha.com.ua

В МИД прокомментировали задержания адвокатов в Крыму

Сегодня, 10:30

Украина будет обращаться к РФ с требованием прекратить репрессии в отношении адвокатов на полуострове, сообщила дипломат

Донбасс

Россияне активно перемещаются. Фото: AFP

Стало известно, как россияне шпионят на Донбассе

Сегодня, 10:01

Военные из РФ используют комплекс радиоэлектронной разведки

Донбасс

В Донецк едут российские генералы. Фото: AFP

В Донецк с тайной миссией едут российские генералы

Сегодня, 09:46

Цель визита пока держится в строжайшем секрете 

Мир

РФ может уничтожить американские спутники. Фото из открытых источников

В Пентагоне назвали неожиданную угрозу от РФ в космосе

Сегодня, 09:37

В США главными противниками в космосе видят китайцев и россиян, которые создают военные системы для борьбы в космическом пространстве

Донбасс

Боевики активизировались. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: боевики нанесли военным урон

Сегодня, 09:25

Противник ведет обстрелы на всех направлениях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования